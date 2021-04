850mila euro per una nuova pista ciclabile, un insulto ai milanesi che manifestano la loro rabbia

E’ proibito arrabbiarsi per non stare troppo male pensando al destino dei denari pubblici voluto dal Comune. Ma la lunga litania che emerge e riguarda le spese per la fattibilità di nuove piste ciclabili, mentre molti milanesi boccheggiano, fa dubitare seriamente del buon senso di Granelli e compagnia.

La novità: in zona Solari-Olona una pista ciclabile da 850mila euro. Un nuovo master plan, infatti, denominato Olona Modestino Solari, prevede la realizzazione di una nuova, costosissima pista ciclabile nella zona sud di Milano, con restringimento dei marciapiedi e delle carreggiate interessate al suo percorso. «Parliamo di un progetto da 850mila euro – denuncia Riccardo De Corato di FdI a Libero – che si aggiunge al milione abbondante di euro che la giunta ha speso in un anno per riempire la città di itinerari ciclabili catastrofici, per i danni che procurano alla circolazione delle auto e per il pericolo a cui espongono gli stessi ciclisti».

Anche in questo caso, secondo De Corato, il messaggio è chiaro: «Danneggiare gli automobilisti. I milanesi sono avvisati e sappiano che se il centro sinistra vincerà anche le prossime elezioni, circolazione e sosta diventeranno impossibili». Per chi? Per che cosa?

Anna Ferrari