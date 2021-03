Dopo l’incendio di Viale Molise, Baldassarre (FI): richiesta commissione urgente sicurezza e periferie

“Ho chiesto formalmente ai presidenti delle commissioni Sicurezza e Periferie di convocare, con urgenza, una commissione congiunta per trattare del degrado dell’area e per chiedere al sindaco Giuseppe Sala di sgomberarla e di vigilare sulla stessa finché non partirà il progetto di riqualificazione denominato “Reinventing Cities”.

Lo dichiara il consigliere comunale di Forza Italia Gianfranco Baldassarre in merito all’incendio di domenica notte alle palazzine Liberty di viale Molise.

„”La situazione preoccupa un intero quartiere mentre il Comune e il sindaco sono totalmente disinteressati da quanto sto avvenendo. Ieri mattina – ha detto Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, -“ho svolto un sopralluogo all’interno di questi stabili…Il degrado all’interno dei lunghi corridoi delinea uno scenario da inferno, con intere camere coperte da immondizia e alcuni locali con evidenti segnali di incendi passati. D’altronde ovunque ci sono fili elettrici volanti e i rischi per i presenti sono enormi”.

In quest’area tra 2 palazzine occupate da clandestini e un’altra occupata dal centro sociale Macao, ci troviamo in una situazione di totale abusivismo con illeciti di ogni tipo. È questo il concetto di legalità caro alla sinistra?“…”Cosa deve succedere d’altro prima che qualcuno intervenga, ci deve scappare il morto? – ha concluso Silvia Sardone -È scandaloso che il Sindaco non si sia mai presentato in questa zona a rendersi conto, di persona, dello squallore a cui sono costretti alcuni quartieri. L’immobilismo di Palazzo Marino è una vergogna per la città!”