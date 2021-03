Covid, Ats Milano ha vaccinato a casa in totale 5200 over 80 non autonomi

Sono 5.203 i cittadini over 80 aderenti alla campagna vaccinale anti-Covid e registrati come non autonomi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nella ATS Città Metropolitana di Milano. Tra questi 5.203, 2.694 sono stati vaccinati direttamente a casa: 1.208 nella sola città di Milano, 1.293 nella provincia di Milano e 193 nella provincia di Lodi. Lo comunica Ats Milano in una nota. Agli altri 2.509 cittadini ultraottantenni dichiaratosi non autonomi in sede di registrazione è stato somministrato il vaccino presso i centri vaccinali del territorio: 456 nella sola città di Milano, 1.505 nella provincia di Milano e 548 nella provincia di Lodi. Per i 2.509 over 80 che sono stati vaccinati nei centri, fa sapere Ats Milano, la decisione è stata presa direttamente con gli interessati o con i loro caregiver.

