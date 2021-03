Moratti: avviate le cure con anticorpi monoclonali

Sono avviate in Lombardia le cure attraverso trattamenti monoclonali su pazienti affetti da Covid-19. Lo ha annunciato una nota di Palazzo Lombardia. “Un’altra arma, in questo caso come terapia, da mettere in campo nella nostra sanità di guerra contro il Covid”, ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Gli anticorpi monoclonali sono proteine in grado di neutralizzare gli antigeni, cioè quelle sostanze estranee all’organismo, come virus e batteri. Questi anticorpi sono di estremo interesse perché possiedono affinità altamente specifica per combattere il Covid legandosi facilmente al virus che viene così neutralizzato. “A oggi – ha aggiunto Moratti – tra Asst, Irccs pubblici e privati accreditati, in Lombardia i centri autorizzati alla prescrizione e somministrazione di questi trattamenti sono le 17 infettivologie presenti sul nostro territorio, oltre all’Asst Valtellina e Alto Lario. Sono poi in attesa di autorizzazione altre cinque Asst. Autorizzazione che di fatto andrà ad ampliare la platea di persone, affette da Covid di recente insorgenza e con sintomi lievi e moderati, che potranno essere curate con queste modalità”. Il via libera di Aifa e del Ministero della Salute alle cure a base di anticorpi monoclonali è arrivato febbraio e la selezione del paziente è affidata ai Medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle Usca e più in generale ai medici (medicina interna, malattie infettive e pneumologia) che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con questi pazienti che poi saranno presi in carico dalle struttura ospedaliere e ambulatoriali.

“Si tratta di una nuova frontiera per fronteggiare la terza ondata Covid che sta colpendo fasce di popolazioni più giovani cercando di scongiurare così una maggiore ospedalizzazione – ha concluso Moratti – Una tappa importante verso le Biotecnologie, del resto in Italia e in Lombardia ci sono le competenze per sviluppare questo tipo di innovazione”. C’è anche la ASST Monza tra le Aziende autorizzate da Regione Lombardia alla prescrizione e somministrazione degli anticorpi monoclonali, le proteine in grado di neutralizzare gli antigeni, cioè quelle sostanze estranee all’organismo, come virus e batteri. Un’arma in più nella lotta contro il Coronavirus. La ASST Monza è già pronta in tal senso. “Gli anticorpi monoclonali anti SARS-CoV 2 rappresentano una importante opzione terapeutica per il trattamento precoce dei pazienti affetti da COVID – afferma il prof. Paolo Bonfanti, direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive della ASST di Monza -. Durante la scorsa settimana, abbiamo iniziato a trattare i primi dieci pazienti in parte inviati dall’hotspot territoriale della ASST e in parte identificati dalle strutture presenti in ospedale che seguono i pazienti fragili. Questi ultimi – ad esempio pazienti con malattia cerebrovascolare, oncoematologici, diabetici – hanno un maggiore rischio di sviluppare COVID nella sua forma più grave e sono quindi i soggetti che devono essere identificati e candidati a questo tipo trattamento. L’identificazione deve essere precoce, nei primissimi giorni di malattia quando il paziente è asintomatico o ha sviluppato sintomi in forma lieve”. “Per l’utilizzo del farmaco innovativo è fondamentale garantire l’appropriatezza degli accessi – sottolinea il Direttore Generale della ASST Monza Mario Alparone -. È mia intenzione proporre un protocollo che ingaggi attraverso una modalità condivisa Ospedale e Territorio, così come abbiamo fatto per l’invio dei pazienti dai Medici di Medicina Generale agli hotspot territoriali che per primi abbiamo aperto e che sono state operazioni di successo proprio per la logica di rete adottata. Diversamente si reitera quello che è successo in fase uno per il plasma iperimmune, quando i parenti dei nostri pazienti lo richiedevano senza avere coscienza delle condizioni di utilizzo”.