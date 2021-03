Sala si fa il tampone abusivo con le “Brigate”. Atto irresponsabile di chi dovrebbe organizzare i servizi territoriali

La sponsorizzazione di Sala alla Brigata sanitaria è un atto irresponsabile e una strizzata d’occhi a compagni che sbagliano.

È irresponsabile perché queste iniziative irregolari consentono la “fuga” dei positivi. Non conosciamo se le Brigate comunicano al medico curante o ad Ats l’eventuale positività e il paziente è libero di sfuggire agli obblighi della positività.

E’ irresponsabile incoraggiare le attività di occupanti abusivi di immobili del patrimonio comunale, quali le “Brigate” che il Sindaco avrebbe dovuto denunciare.