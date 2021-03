Boldrini piange, dopo le accuse della colf “Sono una donna sola”

C‘è da piangere, da condividere con sofferta partecipazione il dolore dell’ex Presidenta Boldrini per la macchina del fango “orchestrata dai giornali di destra”, ma è Il Fatto che denuncia il suo irrispettoso comportamento con le colf e i ritardi nei pagamenti. Certo una svista attribuire a Selvaggia Lucarelli una patente di destra, una giustificazione “Sono una donna sola” ridicola per la difensora maxima dei diritti. Evidentemente esistono diritti pubblici e diritti privati, diritti di serie A da sbandierare e diritti di serie B da applicare.

In un’intervista a Repubblica fa un piantino talmente inqualificabile da far seriamente dubitare sulla sua coerenza di pensiero-azione. Lilia, la colf che sostiene di non aver avuto la liquidazione dopo dieci mesi “perché la commercialista della Boldrini è sparita”. E “i calcoli per gli scatti di anzianità si sono rivelati complicatissimi”, “da settembre la commercialista ha provato a contattare la funzionaria del Caf che si occupava della pratica, ma non è mai riuscita a rintracciarla”. Lilia dice che le spettano 3000 euro, “la commercialista dice che la cifra è un po’ inferiore”. Tutti questi mesi per non riuscire a stabilire la cifra esatta di un “dare” così esiguo? Dimenticavo…ma l’ex presidenta è una donna sola e deve combattere per i diritti degli immigrati, dei gay… Ad un’assistente parlamentare, Roberta, con uno stipendio da 1300-14oo euro mensili, chiedeva di andare a ritirare i vestiti dal sarto, poi le faceva prenotare il parrucchiere, la mandava in farmacia.

“Vivo sola, mia figlia è all’estero, non mi muovo in autonomia avendo una tutela”, risponde la Boldrini. “Può essere capitato che mi prenotasse il parrucchiere….Un uomo può chiedere aiuto alla compagna, una donna sola no”. In sintesi un’assistente parlamentare, nel rispetto del suo ruolo, diventa uno zerbino. Ed è esattamente l’ambito in cui si muove chi ha difeso i diritti delle donne e delle loro capacità identificando in una “a” declinato in ogni occasione, la grande rivoluzione femminista, in chi difende l’onore (si presume) offeso, solo di donne dichiaratamente di sinistra, di chi sa millantare determinazione solo nelle piazze. Qualcuno le faccia notare che nel suo partito, la parità di genere viene imposta da un uomo, cioè da Letta, a prescindere.. per un calcolo che nulla ha a che vedere con i veri diritti di chi sa lottare e far valere il merito. Anche se sono donne sole.