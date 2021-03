Lettera aperta dai seniores di Forza Italia e dal club Arcobaleno all’assessore Moratti

Lettera inviata all’assessore Moratti dai seniores di Forza Italia e dal Club Arcobaleno che attendono una risposta

Onorevole Vice-Presidente,

Nel perdurare della pandemia da Covid-19, che ormai da oltre un anno continua a mietere vittime ed a sconvolgere le nostre vite, mettendo a dura prova la tenuta sociale ed economica della città; Visto che le vaccinazioni, nonostante gli apprezzati sforzi messi in campo a livello regionale, richiederanno ancora alcuni mesi per arrivare al conseguimento di una immunità di gruppo; Venuti a conoscenza che ormai da molti mesi numerosi operatori sanitari curano a domicilio i pazienti affetti da Covid-19, e con buoni risultati, mediante l’utilizzo di terapie antinfiammatorie cortisoniche e di altri farmaci di (relativamente) comune utilizzo e facile reperibilità (tra cui alcuni specifici antibiotici e antitrombotici) ; Constatato che già in data 24/4/2020 un nutrito gruppo di questi operatori aveva rappresentato con lettera al Ministro Speranza i benefici delle terapie di cui al punto C. precedente (cfr. Allegato 1); Vista anche l’Ordinanza del Tar del Lazio pubblicata il 4/3/2021 (N. 01412/2021 REG.PROV.CAU., N. 01557/2021 REG.RIC.), che sospende l’efficacia della nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare” nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid; Preso atto con soddisfazione del nuovo protocollo medico licenziato in data 8/3/21 dal Cts della Regione Piemonte, che sancisce il principio della cura immediata del paziente , prevedendo per i pazienti Covid l’intervento obbligatorio del medico di medicina generale e l’addio alla “vigile attesa con sola somministrazione di paracetamolo”; Consapevoli anche dei notevoli benefici logistici che un approccio più centrato sulle terapie antinfiammatorie precoci ed a domicilio apporterebbe sia ai pazienti (specialmente quelli senior ed i più fragili) sia sulle strutture sanitarie; Preoccupati per l’attuale recrudescenza della pandemia,

I Seniores Forza Italia di Milano e il Club Arcobaleno (Forza Italia Milano) ,

– Le rivolgono appello affinché Regione Lombardia studi ed eventualmente emetta linee guida per i medici di base, perché in scienza e coscienza essi possano attuare un approccio terapeutico alle infezioni da Covid-19 che, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia e con tempestività, preveda anche l’uso di farmaci antinfiammatori cortisonici somministrati a domicilio nonché delle terapie indicate in Allegato.

– La ringraziano per la risposta che Lei vorrà dare a questo appello, qualunque essa potrà essere.

Certi della Sua attenzione, Le rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro.

Con stima,

Piero Andreuccetti Alberto Bassanesi Giorgio Brizzola Umberto Cavaliere

Claudio Consolini Maria Gemma Del Corno Piva Giovanni Esposito Salvatore Locanto

Marco Ettore Mazzoni Luigi Morandi Giuseppe Muri Carlo Quaglia

Rita Alberti Antonietta Barracu Roberto Carli Carmen Costanda

Roberta Ferrario Maurizio Garlaschelli Enrico Minelli Roberto Nozza

Anita Pario Anny Patrone Ioana Rotaru Alessandro Sacco

Giacomo Zecchini