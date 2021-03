IKEA assume diplomati e laureati in tutta Italia

Il Gruppo ricerca Addetti alla Logistica, Addetti alle Casse, Magazzinieri ed altre figure

Ikea, uno dei più importanti marchi di arredamento al mondo, assume diplomati e laureati in tutta Italia. Le assunzioni riguardano Addetti all’Area Logistica, che dovranno verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti, sostenere iniziative per facilitare la vendita dei prodotti in offerta, garantire la puntualità di inizio vendite dei nuovi prodotti e implementare piani di vendita per incrementare il fatturato, ottimizzare l’efficienza del flusso merci e verificare le previsioni operative del negozio; Magazzinieri, che dovranno sostenere iniziative per facilitare la vendita dei prodotti in offerta, garantire la puntualità di inizio vendite dei nuovi prodotti e implementare piani di vendita per aumentarne il fatturato (per esempio le promozioni), usare correttamente le procedure d’ordine per garantire che la disponibilità delle scorte soddisfi le esigenze dei clienti, ottimizzare l’efficienza del flusso merci verificando che le previsioni operative del negozio siano in linea con i parametri d’ordine e le capacità dei posti vendita disponibili; Addetti alle Casse, che dovranno lavorare nel reparto casse utilizzando la cassa tradizionale e supportando il cliente nelle casse self, saranno un punto di riferimento per il cliente aiutandolo a trovare sempre nuove soluzioni e offrendo un ottimo servizio clienti; Responsabili delle Relazioni con i Clienti, che dovranno garantire la creazione di un’esperienza di acquisto indimenticabile, supportare iniziative e priorità commerciali prima, durante e dopo l’esperienza di acquisto, garantire che il cliente sia al centro di tutti i processi decisionali chiave e contribuire attivamente a guidare gli obiettivi commerciali nel mercato locale attirando nuovi clienti.

