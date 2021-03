A concludere la XXXVI Stagione de “I Concerti dell’Umanitaria”, svoltasi nella sua totalità in forma digitale, saranno gli archi del sestetto composto da: Simone Ceriani e Tiziano Giudice ai violini, Giacomo Lucato e

Matilde Simionato alle viole e Andrea Cavalazzi e Alessandro Mauriello ai violoncelli. In programma, l’esecuzione del Sestetto Op. 18 n. 1 di Johannes Brahms, uno dei primi capolavori nel genere cameristico che lo stesso compositore definì come una delle sue opere migliori in particolare nella sua ricerca di recupero della tradizione classica. In attesa di poter ascoltare il concerto in streaming al seguente link è disponibile l’intervista con i musicisti condotta dal Maestro Massimiliano Baggio. https://fb.watch/4qTSGa5MBo/

28 MARZO ORE 17:00 SESTETTO D’ARCHI DELL’ OSCoM

Simone Ceriani, Tiziano Giudice violini Giacomo Lucato, Matilde Simionato viole

Andrea Cavalazzi, Alessandro Mauriello violoncelli Concerto trasmesso in streaming sui canali Facebook e You Tube della Società Umanitaria

Volgono al termine i concerti della XXXVI Stagione de “I Concerti dell’Umanitaria”, svoltisi quest’anno nella loro totalità in forma digitale. Per l’occasione, dal palco del Salone degli Affreschi, il Sestetto d’Archi dell’OSCoM. In programma l’esecuzione del Sestetto Op. 18 n. 1 di Johannes Brahms, uno dei primi capolavori nel genere cameristico che lo stesso compositore definì come una delle sue opere migliori in particolare nella sua ricerca di recupero della tradizione classica. Matilde Simionato oltre ad essere l’unica donna del gruppo è anche la più grande anagraficamente con i suoi ben 24 anni, il più giovane è appena diventato maggiorenne, nel mezzo gli altri componenti del sestetto. Se li si incontra per la prima volta si ha subito l’impressione avere difronte ad un gruppo molto eterogeneo per carattere e temperamento, ma è altrettanto chiaro che ci sono delle dinamiche ben definite che concorrono a creare la perfetta armonia nell’ensemble. Hanno imbracciato tutti lo strumento da piccolissimi per poi entrare al Conservatorio di Milano dove hanno iniziato il loro percorso accademico di studi e superato le audizioni per entrare a far parte dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio (OSCoM) dalla quale è nato il sestetto. Giovani, ma con curriculum già ricchi di esperienze e di successi conseguiti. Masterclass e studi con grandi Maestri del panorama internazionale, concorsi vinti e esibizioni per importanti festival e rassegne concertistiche in Italia e all’Estero. Il Maestro Massimiliano Baggio li ha incontrati prima del concerto per permettere al pubblico di conoscerli un po’ più da vicino: https://www.facebook.com/Umanitaria.it/videos/861798048010334

PROGRAMMA

Brahms Sestetto Op.18 n.1 in Sib Maggiore

Allegro ma non troppo

Andante ma moderato

Scherzo (allegro molto)

Rondò (poco allegretto e grazioso)

reteumanitaria@umanitaria.it

FB: https://www.facebook.com/Umanitaria.it

YT: https://www.youtube.com/SocietaUmanitaria