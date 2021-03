Covid, in Lombardia 4.282 nuovi casi e 110 decessi: a Milano 401

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 4.282 (di cui 160 ‘debolmente positivi’) a fronte di 59.626 tamponi effettuati (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici) per un rapporto del 7,1%. Si registrano 110 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 2.256 e le persone in terapia intensiva sono 845; 9 in più di ieri. Sono 7.178 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 13 in più di ieri. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 7.822.337 tamponi. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 1.062 di cui 401 a Milano città; Bergamo 240; Brescia 790; Como 279; Cremona 195; Lecco 92; Lodi 60; Mantova 199; Monza e Brianza 301; Pavia 357; Sondrio 88; Varese 495.

