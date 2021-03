Bertolaso: escludo che qualcuno tenti di sabotarmi. Tra pochi giorni prenotazioni over 70

“Tra pochi giorni inizieremo le prenotazioni per quelli dai 70 ai 79 anni, non appena avremo convocato tutti gli over 80 cosa che stiamo facendo giorno e notte”. Ad annunciarlo il consulente di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ai microfoni di Mattino 5.

Ancora “Nel modo più assoluto lo escudo, non è una questione di sabotaggio. Io credo che se ci fosse qualcuno che volesse farlo sarebbe semplicemente un criminale”. Così Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia, ha risposto ai microfoni di Mattino 5 a chi gli chiedeva se sospettasse un sabotaggio ai suoi danni.

“Questa pandemia non ha nessun colore politico, siamo tutti concentrati a cercare di vincere questa sfida – ha sottolineato – e se c’è qualcuno che vuole entrare a gamba tesa lo fa sapendo di danneggiare il proprio Paese non certo a una persona o a una componente politica”. “Sono convinto – ha concluso – che è una questione di organizzazione che non è ancora al livello in cui i lombardi si aspettavano giustamente che fosse questa Regione”.