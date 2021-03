Toscana: ultimo posto tra le Regioni per dosi di vaccino somministrate

Dedicato alla sinistra che crede di essere infallibile, che sa insorgere con violenza sui disguidi altrui, che pullula di furbetti. Dalla cronaca locale:

L’ultimo posto tra le Regioni per dosi di vaccino somministrate agli ultraottantenni , il penultimo ( solo la Sardegna ha fatto di peggio) per il totale degli anziani immunizzati: le cifre della debacle della Toscana sono riassunte in quelle percentuali da fondo classifica. Dopo che erano state sbandierate da over 80 illustri, nella lettera appello inviata al presidente Giani (La Nazione)

La Toscana di Eugenio Giani è l’ultima regione italiana ad avere dato almeno una dose Pfizer o Moderna a chi ha più di 80 anni: ha vaccinato solo il 27,8% di quella platea che è quella più colpita dalla letalità del coronavirus e complessivamente ha immunizzato solo il 5,3% degli ultraottantenni erogando loro anche la seconda dose entro tre settimane secondo le istruzioni di Aifa ed Ema. In compenso è la prima regione italiana per vaccini dati indipendentemente dall’età a magistrati, cancellieri di tribunale e avvocati: categorie che si sono auto-elette «servizio essenziale per il paese», come hanno tentato di fare per altro altri ordini professionali senza però ottenerlo. (Il Tempo)

Vaccini, in seimila sulla scia di Scanzi: boom di richieste per entrare tra le riserve

Il portale messo a disposizione dalla Asl vola: ecco chi può iscriversi, l’accesso è limitato a quanti già ora possono vaccinarsi con AstraZeneca Stamani erano oltre 6.000 gli iscritti alla panchina vaccinale della Asl Tse. (La Nazione)

