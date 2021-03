Primavera: al mercato agricolo di Porta Romana è corsa all’orto contro l’ansia da Covid

I consigli del tutor Coldiretti al mercato di Porta Romana

Con l’arrivo della primavera è corsa in orti, terrazzi e giardini per trascorrere il tempo libero all’aria aperta contro l’ansia da pandemia, come emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ sugli “Italiani nell’orto al tempo del Covid” che sarà presentata nel primo weekend di primavera con dimostrazioni pratiche nei mercati di Campagna Amica affidate ai “tutor dell’orto”, che sveleranno i trucchi per realizzare quello “perfetto”.

L’appuntamento a Milano è per oggi sabato 20 marzo, dalle ore 9.30, al mercato agricolo di Porta Romana in via Friuli 10/A. Per l’occasione verranno forniti utili consigli agronomici per avere successo – spiega Coldiretti – con la dimostrazione delle diverse operazioni colturali dalla semina alla raccolta e con suggerimenti ed idee per ottimizzare gli spazi disponibili con le diverse tipologie di orto che si possono realizzare in casa o all’aperto: da quello in cassone a quello verticale, dall’orto riciclato all’orto sul balcone.