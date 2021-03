Attivazione Progetto “Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli Lombardia risponde” a supporto delle imprese del territorio

Al fine di favorire il dialogo tra l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli e le aziende del territorio lombardo, la Direzione Territoriale Lombardia ADM e Assolombarda promuovono e avviano un nuovo progetto denominato “Agenzia ADM risponde”. L’iniziativa prevede una serie di incontri tematici on line mensili, su focus appositamente calendarizzati, attraverso cui le imprese lombarde possono dialogare con l’Agenzia ADM, mediante un’interazione diretta su piattaforma videochat, al fine di avere risposte in tempo reale ai quesiti di volta in volta formulati per la risoluzione dei problemi di interesse. In tal modo si mira a “ridurre le distanze” tra istituzioni e aziende locali, facilitando, in un’ottica di maggiore compliance. Con l’obiettivo di tutelare l’operatività e la capacità di esportazione delle imprese italiane, l’Agenzia ADM ha da tempo avviato una interazione diretta e costante con gli operatori, collegata all’attuazione di processi sempre più digitalizzati e veloci, che rendono anche più facile il ricorso alle semplificazioni previste dalla normativa doganale e dagli accordi internazionali.

Il primo incontro si terrà il 25 marzo su: “Le prove per l’origine preferenziale: registrazione REX o status di esportatore autorizzato ”. Gli altri incontri già calendarizzati, cui ne seguiranno altri su ulteriori tematiche, sono i seguenti:

∙ 23 aprile, ore 10.00 – 11:00: Il valore e la bolletta doganale

∙ 19 maggio, ore 10.00 – 11:00: Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

∙ 15 giugno, ore 10.00 – 11:00: Le accise (per i non addetti ai lavori)

La partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici interessati, che devono registrarsi ai singoli incontri e che possono anche anticipare le loro domande via e-mail a: assolombardaestero@assolombarda.it: