Giorgio Mulè (F.I) “Oggi si gioca con un sistema che va in un’unica direzione”

In un’intervista su La Verità il Sottosegretario al Ministero della Difesa Giorgio Mulè (F.I) parla del piano #vaccini, del Dl Sostegno, dei risarcimenti (e non ristori) e in un post riassume:

Non si va veloci da soli ma si va lontano insieme.

Tra pochi giorni il piano vaccinale sarà operativo.

La differenza rispetto al passato è che prima c’era una specie di politica del superuomo mentre ora non ci sono più individualità: ognuno gioca con una squadra alle spalle, non vedo né personalismi, né superstar ma un sistema che va in un’unica direzione.

Nella pratica: non si lavora per affermare le capacità del singolo ma per arrivare tutti insieme a un traguardo. È un cambiamento non solo culturale ma sostanziale.

Si sta lavorando con i supermercati, le palestre, tanto per fare degli esempi, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta si stanno predisponendo i nuclei vaccinali mobili: 142 unità attualmente operative che arriveranno fino a 200 e nel giro di 24-72 ore saranno in grado di raggiungere anche i centri abitati a 2.000 metri di altezza.