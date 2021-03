Le edicole sempre aperte, presenze attive per il quartiere

Le edicole restano aperte, presenze importanti che conservano una continuità sociale e informativa. Oggi, nonostante la chiusura di molti negozi, in città spicca il lavoro degli edicolanti che opereranno ogni giorno, fin dall’alba. Una scelta che evidenzia la loro responsabilità e la trasformazione in piccoli centri di riferimento per il quartiere. Punto di incontro durante l’isolamento e moltissime famiglie si sono rivolte alle edicole anche per stampare i compiti per i figli in Dad, un servizio ora diventato abituale in quasi tutti i chioschi.

In edicola, oltre all’acquisto di quotidiani e riviste, si trovano servizi «saltacoda»: dal pagamento delle bollette e delle multe allo spid ai certificati anagrafici. Anche i servizi di e-commerce, con ritiro direttamente in edicola, hanno segnato un aumento del 35%. Un’edicola – centro che ha diversificato i propri servizi di massima utilità in questo momento di chiusure.

Chiarisce il Corriere “Gli edicolanti aderenti a Prima Edicola sono in grado di offrire un assortimento di circa 14o prodotti, che il cliente può trovare direttamente sul posto o vedere e prenotare su primaedicola.it: dai libri a giocattoli, sim e accessori per telefonia, occhiali da vista e mascherine di design, alcune referenze alimentari. Tra le ultime novità, anche il «pos» per effettuare pagamenti digitali. Il sito di Prima Edicola viaggia oggi su una media di oltre 40o mila accessi al mese.

Anna Ferrari