Compie 25 anni il Registro delle Imprese, l’anagrafe digitale di tutto il sistema imprenditoriale italiano

L’anagrafe digitale ufficiale di tutto il sistema imprenditoriale italiano – il Registro delle Imprese – ha festeggiato 25 anni di attività. Esempio virtuoso di Big Data al servizio del sistema economico nazionale, è gestito dal sistema delle Camere di commercio e raccoglie e archivia tutte le informazioni e le notizie riguardanti 6,1 milioni di imprese, 10 milioni di amministratori di società e 1,3 milioni di professionisti di tutto il Paese. Il sistema è nato il 19 febbraio 1996, quando tutte le funzioni svolte dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali furono assegnate alle sole Camere di commercio. Il risultato di questo trasferimento di competenze è stato la nascita di un registro interamente digitalizzato, con il quale oggi le Camere di commercio, tramite la rete tecnologica gestita da InfoCamere, mettono in rete tutte le informazioni riguardanti appunto imprese, amministratori e professionisti italiani. Il sistema viene costantemente migliorato e i numeri al servizio delle imprese sono da record: rilascia in media 23 milioni di visure, 144 mila delle quali in inglese a beneficio di operatori internazionali interessati a tessere rapporti di collaborazione con aziende italiane. Uno strumento, inoltre, che può rappresentare la base per semplificare ancora molte procedure. Il Registro delle Imprese ha consentito la completa dematerializzazione e semplificazione dei processi di raccoglimento e archiviazione dei documenti contenenti tutte le informazioni sul nostro mondo produttivo.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845