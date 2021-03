Milano: decoro e degrado? Il Comune è preso da ben altre priorità

Sala diventa Verde e subito ha un cadeau per gli ambientalisti: nelle prossime settimane sbarcherà una nuova flotta completamente elettrica, quella di LeasysGO! (controllata di FcaBank) che permetterà di noleggiare quattrocento «500» elettriche. Il servizio in sharing è atteso ad un anno dal lancio a Milano della Nuova 500, la citycar di Fiat. «In questo periodo difficile che stiamo vivendo ci fa particolarmente piacere accogliere un nuovo operatore che porta a Milano una flotta di auto completamente elettriche» ha dichiarato alla Mobilità Marco Granelli. E se qualcuno avesse dubbi su quali siano le priorità del Sindaco, i fatti parlano.

Ma dopo l’ossessione di Granelli, c’è la spinta dell’assessore al Demanio Tasca che mette all’asta palazzi storici della città, traslocando il personale comunale in uffici più decentrati con, si fa osservare, tutte le comodità, anche con la piscina. Rimane in realtà la manifesta voglia di fare cassa. Riferisce il Giornale “La giunta ha fissato per il 18 maggio l’asta pubblica con incanto per il palazzo di largo Treves sede dell’assessorato al Welfare con base minima di 22,6 milioni per 4.366 metri quadrati di superficie, appena più bassa 21,8 milioni l’offerta minima richiesta per il centralissimo edificio di 3.361 metri quadri di via San Tomaso 3, a due passi da piazza Cordusio, mentre per l’immobile di via Edolo 19 (circa 2.270 metri quadrati) si parte da 3,8 milioni e per il lotto al dodicesimo piano di via Pirelli 30 (una superficie di 414 mq) la base è di 1,3 milioni. La somma fa 49,5 milioni di incasso minimo, se tutti i quattro palazzi dovessero raccogliere l’interesse dei privati, ma visto che sarà applicato il meccanismo dei rilanci ci potrebbero essere belle sorprese per il Comune”.

Ecco i due chiodi fissi già constatati in altre occasioni. E, anche dopo la vendita di gioielli della città, qualcuno si chiede perché un sindaco non si curi minimamente del degrado e del decoro della città?

Considerato che è diventato Verde porti i suoi amici ad esempio in zona Stazione Centrale dove, racconta come testimone Riccardo Truppo (FdI) . “Nei passaggi fatti da me in sopralluogo a tutte le ore si appostano personaggi in stato di ebrezza assembrati e sempre ubriachi. Ad ogni ora del giorno si calano le braghe per fare i propri bisogni e consumano rapporti sessuali impuniti“.