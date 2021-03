Area C da Lunedì non ha veramente senso

Da domani non ha veramente senso mantenere accesa Area C. Con le nuove restrizioni, chi si muove non lo fa per diletto ma per esigenze di lavoro, sanitarie e improcrastinabili.

Ancor più necessario di prima sarà evitare assembramento sui mezzi pubblici.

Granelli spenga le telecamere e le riaccenda a emergenza finita, evitando lo stillicidio di aperture e chiusure, che confonde i cittadini.

Area C a questo punto può avere solo ragioni ideologiche: di compiacere le solite lobby verdi che vorrebbero la luna.

Sarebbe veramente umiliante vedere lo spettacolo di Sala che si fa dettare le misure da Legambiente e Genitori antismog.