De Chirico (F.I.): bando buoni spesa sospeso ma Comune non avvisa e chi ci sperava, aspetta…

Quanto è accaduto è talmente banale per Sala, che esprimere vicinanza a chi sperava di potere in parte risolvere i problemi della spesa non è sicuramente nei suoi pensieri. Racconta De Chirico consigliere di Forza Italia “Nei giorni scorsi alcune persone mi hanno contattato per sapere se la loro domanda di ricezione dei buoni spesa fosse stata accolta. Le domande potevano essere presentate entro l’8 marzo e ci stava che non fosse ancora uscita la graduatoria. Sono comunque andato a verificare sul sito del Comune e ho visto a sorpresa l’avviso di sospensione del bando per un ricorso presentato sui requisiti del bando. I milanesi che hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione e che confidano in una risposta positiva dal Comune per andare a fare la spesa e riempire la dispensa con qualche bene di prima necessità devono aspettare ancora per l’ennesimo errore dell’Ente. È bene ricordarlo, anche i precedenti bandi per i buoni spesa ebbero mille problemi di erogazione. È così difficile mandare una mail a chi ha partecipato al bando per informare sulla sospensione del bando? L’influencer Sala non potrebbe dedicare uno dei suoi videosermoni per chiedere scusa a chi pazienta invano?”.

Ingenuo il consigliere: i video messaggi servono per autoincensarsi, non per spiegare ai cittadini che, purtroppo, i buoni spesa per poter mangiare sono stati sospesi. Ancora un bando sbagliato?

Anna Ferrari