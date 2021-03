Scuola Lombardia, chiarimenti su deroghe per attività in presenza con alunni disabili

In merito alle deroghe per lo svolgimento di attività didattica in presenza, Regione Lombardia precisa in una nota che “il Ministero dell’Istruzione, con proprie note, ha precisato che la possibilità di frequentare in presenza è “fatta salva qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Queste sono pertanto le uniche deroghe che possono essere previste per svolgere l’attività didattica in presenza.