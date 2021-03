Oltre 50 hub in Lombardia per fase massiva vaccini

Sono oltre 50 distribuiti tra le diverse Ats della Regione i ‘centri’ per la fase massiva della somministrazione del vaccino anticovid finora individuati da Palazzo Lombardia che andranno ad aggiungersi agli hub già attivi. Tra i nuovi spazi anche l’area Mind, il Forum di Assago e l’Autodromo di Monza. A regime, come ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti presentando la nuova delibera per la campagna vaccinale, è previsto che abbiano una capacità di somministrazione di 170 mila dosi al giorno. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’Ats Milano, che copre le province di Milano e Lodi, sono stati individuati l’ospedale in Fiera al Portello, la Fabbrica del Vapore, il Museo della Scienza e della Tecnica, l’Area Mind, il Forum di Assago, Palazzo delle Scintille, Garage Italia, il palazzetto dello Sport di Codogno, il Centro sociale cupolone di Sant’Angelo Lodigiano, il polo fieristico di Abbiategrasso, il Centro ‘move in’ di Cerro Maggiore, il palazzetto dello sport di Vizzolo Predabissi, l’ex filanda di Cernusco sul Naviglio. L’area paddock dell’Autodromo di Monza fa parte invece dei quattro spazi finora individuati per l’Ats Brianza. Gli altri sono: area ex Philips, Lario Fiere di Erba e Polaris Studios di Carate Brianza. (mianews)

