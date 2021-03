Bertolaso: prenotazioni funzionano con ritardi, Moratti ha previsto piattaforma Poste

“Abbiamo il problema delle prenotazioni e delle convocazioni per i vaccini soprattutto degli over ottanta , con il sistema che continua a funzionare male, a creare equivoci e ritardi”. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso, che segnala “centri vaccinali che hanno ritardi e difficoltà degli accessi, ci sono anziani che vengono mandate a 30/40 km di distanza”. Poco prima, in Commissione Sanità, l’assessore al Welfare Letizia Moratti aveva annunciato che la Regione ha deciso di adottare la piattaforma di Poste italiane “in considerazione della gratuità dei servizi della piattaforma e l’utilizzo già fatto in altre Regioni”. “La piattaforma di Poste – ha spiegato – prevede quattro possibilità di adesione e prenotazione: il portale, il call center, gli uffici postali e i postini: è ampia e garantisce una diffusione capillare che ci aiuta in zone di montagna dove c’è meno possibilità di aderire in maniera facile”. Moratti ha successivamente ammesso “criticità” della piattaforma regionale attuale, e ha precisato che quella di Poste è il risultato di “una scelta più ampia, strutturale”. La piattaforma, ha detto, è già disponibile: “Stiamo iniziando con un programma di formazione, sarà operativa fra tre settimane”.

