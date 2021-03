Una difficile decisione!

Quando ero piccolo il detto che mi veniva più recitato da mia mamma era “chi troppo vuole nulla stringe ” mia mamma non sa quanto ha ragione, siamo destinati noi tutti nei prossimi mesi ad una scelta che influenzerà il futuro delle nuove generazione siamo chiamati in prima linea a decidere e incentivare un nuovo modo di interagire con il denaro. Girava e circola da mesi la visione dell’ euro digitale ….ora a poche ore esattamente 30 ore fa … ecco la notizia …è arrivato in forma sperimentale!! Ovviamente?

Ma la domanda ė che cos’ è l’euro digitale?

Abbiamo iniziato a dire che la moneta tradizionale cioė quella che tocchiamo con mano definita anche fiat , che per i più curiosi, la Cartamoneta è risalente al 1287 dopo Cristo, considerata la prima forma di moneta cartacea a corso legale della storia, emessa della dinastia Yuan regnante sulla Cina dal 1279 al 1368. Per tornare a noi , mi riallaccio al discorso di prima , la prima volta che appresi informazioni su Bitcoin prima moneta digitale.. meglio dire cryptovaluta , la persona che me lo spiegò fece un ottimo lavoro di comunicazione era 2009 e mi comunico che era meglio aspettare un altro anno per capirci qualcosa in merito , umorismo a parte far capire alle persone qualcosa che già abbastanza complesso merita la massima capacità di poter essere il più semplice possibile … i tecnicismi sono meravigliosi ma non funzionano .. quindi bisogna iniziare per gradi . Moneta di carta e metallo si usa quotidianamente si tocca .. pro e contro Non ce bisogno di alcun software che la gestisce, posso pagare ovunque venga accetta ma forte svalutazione e soggetta a scarsità. Inflazione …eccc soggetta a rincari da parte delle banche commerciali perche comprano moneta dalle banca centrale bce. Intermediari… Moneta digitale deve intendersi una moneta che usa un software cioe un programma che elabora i processi di comunicazione e invio del denaro fuori dal sistema tradizionale monetario senza intermediari …

Le carte di credito o debito sono digitali ?

No sono un sistema ibrido …quindi anche se sono digitale fanno tutto e per tutto come i sistemi tradizionale vengono gestite dalle banche. Intermediari Le cryptovalute.. sono monete digitali si ma a differenza sono soggette al piacere e gradimento della gente… sostanzialmente sono monete che a differenza più se ne creano e più sale il suo valore senza intermediari.. ma sono volatili cioè come posso piacere posso non piacere più.. Ma l’euro digitale non sarebbe una cryptovaluta ma una moneta definita stablecoin …moneta stabile emessa direttamente udite udite da bce ….si esatto in poche parole questo euro digitale sarebbe rilasciato direttamente dalle banca centrale .. senza intermediari .. Ma se il sistema bancario ha fallito il suo compito perché l euro digitale potrebbe essere il vero cambiamento della moneta ? Meriterebbe tante risposte e capire come viene gestito il sistema, ma l unica è la più semplice ė creando l euro digitale la moneta non passerebbe più attraverso le banche di commercio ma direttamente ai cittadini e imprese. Spero davvero che abbiate iniziato a comprendere almeno la differenza tra le tre varianti di denaro sono aperto commenti e recensioni …un abbraccio a tutti che racchiuda la cosa più importante la ripresa economica e sociale.. soprattutto..