Al via domani il festival di Sanremo, un fortino senza pubblico onnicomprensivo di tutti i generi musicali.

Potrebbe essere un Festival da godere in famiglia, c’è musica per tutti i gusti, cantanti storici e attuali..insomma potrebbe essere l’occasione di una socialità ritrovata, soprattutto considerate le restrizioni di movimento. Aspettiamo un Fiorello che superi se stesso, che la macchina realizzativa tenga lontano la noia e che le proposte siano musicalmente valide. Da Blog riportiamo lo svolgimento delle serate

FESTIVAL DI SANREMO 2021, LA SCALETTA SERA PER SERA

SCALETTA PRIMA SERATA MARTEDÌ 2 MARZO

Martedì 2 marzo 2021 prima serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus conduce, con Fiorello a fare da spalla e da traino. Ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic.

Gara e giurie: si esibiscono 13 dei 26 Big in gara (elenco e ordine ancora da comunicare). Vota solo la Giuria Demoscopica.

Per la Sezione Nuove Proposte, esibizione di 4 canzoni dei Giovani in gara: votano Giuria Demoscopica, Sala Stampa e pubblico tramite Televoto (con peso del 34&). Le prime 2 canzoni classificate accedono alla finale nella Quarta serata (venerdì 5 marzo) le altre 2 sono eliminate, senza ripescaggio. Ancora da comunicare le canzoni/artisti in gara.

Co-conduttrici : Matilda De Angelis (dopo il forfait di Naomi Campbell).

Ospiti : Diodato (che apre la serata con Fai Rumore, vincitrice della scorsa edizione), Loredana Bertè,

SCALETTA SECONDA SERATA MERCOLEDÌ 3 MARZO

Mercoledì 3 marzo 2021 seconda serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus conduce con Fiorello, ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic.

Gara e giurie: si esibiscono gli altri 13 Big in gara (elenco e ordine ancora da comunicare). Vota solo la Giuria Demoscopica: al termine classifica parziale con tutte le 26 canzoni dei Big in gara.

Per la Sezione Nuove Proposte, esibizione delle altre 4 canzoni dei Giovani in gara: votano Giuria Demoscopica, Sala Stampa e pubblico tramite Televoto (con peso del 34&). Le prime 2 canzoni classificate accedono alla finale nella Quarta serata (venerdì 5 marzo) le altre 2 sono eliminate, senza ripescaggio. Ancora da comunicare le canzoni/artisti in gara.

Co-conduttrici : Elodie e Luisa Ranieri.

Ospiti : Il Volo, Alex Schwazer.

SCALETTA TERZA SERATA GIOVEDÌ 4 MARZO 2021

Giovedì 4 marzo 2021 terza serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e ZlatanIbrahimovic presenze fisse, o quasi, sul palco dell’Ariston.

Gara e giurie: Le Nuove Proposte non si esibiscono. Serata Cover e Duetti per i 26 Campioni in gara. Votano solo Orchestra e Coristi del Festival: la media tra le percentuali di voto ottenute dai Big in questa serata e quelle ottenute nelle precedenti porta a una nuova classifica complessiva.

Di seguito l’elenco (in rigoroso ordine alfabetico e non ancora per ordine di uscita):

Aiello con Vegas Jones | Gianna (Rino Gaetano)

con | (Rino Gaetano) Annalisa | La musica è finita (Ornella Vanoni)

| (Ornella Vanoni) Arisa con Michele Bravi | Quando (Pino Daniele)

con | (Pino Daniele) Bugo feat Pinguini Tattici Nucleari | Un’avventura (Lucio Battisti)

feat | (Lucio Battisti) ColapesceDimartino | Povera Patria (Franco Battiato)

| (Franco Battiato) Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass | Il mio canto libero (Lucio Battisti)

con | (Lucio Battisti) Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra | Caruso (Lucio Dalla)

con | (Lucio Dalla) Extralisciofeat Davide Toffolo con Peter Pichler | Medley Rosamunda (Gabriella Ferri)

con | (Gabriella Ferri) Fasma con Nesli | La fine (Nesli)

con | (Nesli) Francesco Renga con Casadilego | Una ragione di più (Ornella Vanoni)

con | (Ornella Vanoni) Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci | Penso positivo (Jovanotti)

con e | (Jovanotti) Gaia con Lous and The Yakuza | Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

con | (Luigi Tenco) Ghemon con Neri per caso | Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole”

con | “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” GioEvan con I cantanti di The Voice Senior | Gli anni (883)

con | Gli anni (883) Irama | Cyrano (Francesco Guccini)

| (Francesco Guccini) La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore | Splendido Splendente (Donatella Rettore)

con | (Donatella Rettore) Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i Lavoratori dello Spettacolo | Non è per sempre (Afterhours)

con | (Afterhours) Madame | Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)

| (Adriano Celentano) Malika | Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)

| (Caterina Caselli) Maneskin con Manuel Agnelli | Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti)

con | (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti) MaxGazzè con M.B. | Del Mondo (Csi di Giovanni Lindo Ferretti)

con | (Csi di Giovanni Lindo Ferretti) Francesca Michielin e Fedez | Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune)

e | (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune) Noemi con Neffa | Prima di andare via (Neffa)

con | (Neffa) Orietta Berti con Le Deva | Io che amo solo te (Sergio Endrigo)

con | (Sergio Endrigo) Random con The Kolors | Ragazzo fortunato (Jovanotti)

con | (Jovanotti) Willie Peyote con Samuele Bersani| Giudizi Universali (Samuele Bersani)

Co-conduttrici : Vittoria Ceretti.

SCALETTA QUARTA SERATA VENERDÌ 5 MARZO 2021

Venerdì 5 marzo 2021 quarta serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Ibrahimovic il poker fisso

Gara e giurie: si esibiscono per la prima volta in una sola serata tutti e 26 i Big con le canzoni in gara. Vota solo la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web: sulla base delle medie di percentuali di voto ottenute dai Big in questa serata e quelle ottenute nelle precedenti si stila una nuova classifica provvisoria delle 26 canzoni in gara. Ordine di uscita delle canzoni ancora da comunicare.

Serata Finale per le Nuove Proposte: esibizione delle 4 canzoni finaliste dei Giovani in gara votate da Giuria Demoscopica (33%), Televoto (34%) e Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web (33%). La prima classificata vince la Sezione Nuove Proposte. Ordine di uscita ancora non comunicata.

Co-conduttrici : Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

Ospiti : Mahmood

SANREMO 2021, SCALETTA FINALE SABATO 6 MARZO

Sabato 6 marzo 2021 quinta e ultima serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Ibrahimovic alla loro ultima performance.

Gara e giurie: si esibiscono per la seconda volta in una sola serata tutti e 26 i Big con le canzoni in gara. Vota solo il pubblico a casa tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni. I 3 BIG col punteggio più alto si esibiscono di nuovo (dal vivo o con RVM dell’ultima esibizione) e vengono votati dalla Giuria Demoscopica, Televoto e Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web (con il Televoto che vale il 34%): si azzerano, però, tutti i voti raccolti in precedenza. La canzone con la percentuale di voto più alta ottenuta in quest’ultima votazione vince Sanremo 2021 e può partecipare a Eurovision Song Contest 2021.

Co-conduttrici : Ornella Vanoni (che si esibisce con Francesco Gabbani), Serena Rossi, Simona Ventura.

Ospiti : Federica Pellegrini, Dardust.