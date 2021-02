Panza (Lega): La Slovenia vuole rubarci l’aceto balsamico. Interrogazione alla Commissione europea e richiesta ai Commissari Ue.

“La Slovenia ha autorizzato il commercio nel suo territorio, dunque in tutti i Paesi dell’Unione europea, di un prodotto denominato “aceto balsamico”. E’ chiaramente un’evocazione che può indurre in errore i consumatori europei, mettendosi in concorrenza con i nostri aceti balsamici di Modena e Reggio Emilia. Questi aceti sono tutelati (o tali dovrebbero essere) dall’Ue, perché hanno ottenuto da tempo le etichette Igp e Dop” – spiega l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza. – “Eppure, come successo già di recente in Germania, questa protezione è solo sulla carta, almeno per quanto riguarda l’aceto balsamico. E’ giunta l’ora che Bruxelles chiarisca come stanno le cose. Come gruppo Lega al Parlamento europeo abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Ue per sollecitarla a prendere una posizione a tutela del patrimonio del made in Italy, oltre ad aver scritto direttamente alla Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, al Commissario per l’agricoltura Janusz Czesław Wojciechowski e al Commissario europeo al mercato interno Thierry Breton – conclude Panza. Così in una nota l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845