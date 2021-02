L’arte della moneta!

Gli pseudonimi in rete sono come i nomi d’ arte ti vengono in testa come non si sa, ma una volta che lo usi sarai marchiato a vita, non è una tragedia ma quando ho scelto il mio comunque, avrei dovuto essere più accorto ma …piacere, io sono Bitsolo .. Mio padre mi dice … Dammi del tu ma non strapazzarmi .. quindi .. abbandoniamo le formalità nessun tecnicismo e tanta umiltà per rendere tutto il più comprensibile possibile . Ti accompagnerò nell’arte della moneta, perchè per quanto si voglia non crederci ma è davvero un arte della trasformazione e ti spiegherò perchè e se sei debole di cuore allora ti consiglio di non proseguire, ma se vuoi capire partiamo alla ricerca della moneta .. Che cosa’ è la moneta? Se da un lato può sembrare una domanda che tutti sappiamo la risposta potrebbe sorprendere più di quanto immagini. Si narra se si esclude il baratto forma primordiale dove le persone scambiavano i loro beni con altri beni, che le prime forme di monete risalgano al IV ac da Creseo re di Lidia nell’ Asia minore molti sostengono che siano state usate addirittura secoli prima dagli Egizi, i faraoni usavano tali monete per avere la protezione degli dei ..

Le monete hanno stabilito delle ere d’evoluzione, da bronzo al rame al argento e oro veniva coniate con metalli preziosi e ricercati, ci sono state delle colture che hanno usato il legno, direi tecnologia e avanguardia pura altro che i giorni nostri .. tornando a tempi più recenti .. La storia ci racconta che la moneta ha avuto diversi utilizzi, tutti legati ad un valore ….ma solo recentemente legata alla sua spendibilità come la conosciamo noi, perchè nel 15 agosto 1971 una data storica, un giorno che segna una svolta cruciale nella storia economica mondiale. A Camp David, Nixon, stremato dalle spese per la guerra del Vietnam, annuncia la fine della convertibilità del dollaro in oro. Da allora la moneta ecco come noi la conosciamo, con le problematiche attuali perdita di valore inflazione e instabile nei mercati valutari, dispendiosa costa molto produrla e aggiungerei che non sono un cospiratore ma se avete modo capirete che è lo stesso sistema economico che riconosce quanto detto e citato i telegiornali la stessa Bce banca centrale europea .. Qui non si fa un processo al sistema economico ma parlerò del fallimento del progetto della moneta attuale . Cos’è l’euro ?

Per anni abbiamo avuto svariate se non infinite definizioni delle banconote che possediamo nei nostri portafogli, ma a ragion veduta alla fine la moneta oggi che abbiamo è un indebitamento, si avete capito più moneta ho più sono indebitato con l’organo che la emette e ogni volta che quell’ organo emette nuova valuta quella che ho nel portafoglio perde di valore si svaluta. L’organo in questione si chiama banca centrale europea la verità e solo una piccola punta di questo maestoso iceberg. E’ stato veramente un piacere conoscervi. Io mi fermo qui per adesso metabolizzate il tutto. Vi aspetto per capire cosa e quale strumenti stanno entrando in campo. Seguitemi siamo solo all’ inizio .. un caloroso saluto dal vostro Bitsolo. Concludo con questa citazione .. non so se sia mia e nell’incertezza per non peccare di superbia ….dico cit anonima … “Il valore non dipende da una moneta, ma da una moneta dipende il suo valore “.

Bitsolo