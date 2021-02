Analisi Taxiblu: positiva ‘Zona Gialla’, ma dati sulle corse non crescono

“Aver avuto qualche settimana di continuità a livello di “zona gialla” è certamente in parte positivo per incentivare a livello teorico gli spostamenti in città e nella regione ma nell’atto pratico poco ha smosso in termini di corse effettuate. Purtroppo in questo momento Milano, intesa come le sue attività commerciali oltre che noi in particolare paghiamo fortemente la totale o quasi assenza di turismo e quella degli eventi che per ovvi motivi in presenza non possono svolgersi. Detto questo insistiamo nel voler recuperare utenza incentivando l’utilizzo del Taxi come mezzo sicuro e integrativo con altri mezzi pubblici e in tal senso attendiamo, speriamo a breve, nuove misure che possano agevolarne l’uso, conveniente, tra i cittadini”. Lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845