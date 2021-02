Via Adriano – abusivi – Piscina e Sardone (Lega): “immigrati in ex carrozzeria, periferie abbandonate da Sala”

“Abbiamo svolto un sopralluogo nell’ex carrozzeria abbandonata di Via Adriano – commentano Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega e Samuele Piscina, presidente leghista del Municipio 2 – e abbiamo trovato una situazione di estremo degrado. Qui da tempo stazionano alcuni immigrati irregolari tra carcasse d’auto e rifiuti di ogni genere. Ci troviamo in un’area accanto a una scuola e alla zona dove sorgerà una nuova scuola media. Durante il sopralluogo, a cui ha partecipato anche il consigliere municipale della Lega Davide Arbizzoni, abbiamo scoperto uno scenario desolante dove le condizioni igienico sanitarie in cui vivono queste persone sono indecenti. Un gambiano ci ha detto di stare lì da mesi senza che nessuno del Comune sia mai venuto a verificare lo stato dell’area. Nell’ex carrozzeria abbandonata sono diverse le strutture fatiscenti dove hanno dormito e ancora dormono gli immigrati. Questa situazione delinea le politiche della sinistra sull’accoglienza: spingono per l’immigrazione senza freni ma poi abbandonano gli immigrati al loro destino tra una vita di espedienti, degrado e disagio sociale. Il quartiere Adriano è purtroppo una periferia non considerata, proprio qui accanto ci sono altri edifici di proprietà comunale, abbandonati da anni e che sono, anch’essi, spesso preda di sbandati e anche spacciatori. Il Comune da anni promette una riqualificazione del quartiere ma gli annunci sono stati disattesi e i ritardi sono clamorosi. I cittadini sono esasperati, è pazzesco lasciare queste aree al totale degrado!”

