Protesta dell’opposizione in Piazza Scala “Basta consigli online, rispettate i milanesi”

“Consiglio comunale disconnesso”, “Rispettate i milanesi, basta consigli in pantofole”, con questi slogan i consiglieri di opposizione hanno manifestato contro i Consigli comunali online incatenandosi simbolicamente tra loro fuori da Palazzo Marino per chiedere che i Consigli tornino a riunirsi in presenza.

“Forza Italia protesta oggi davanti Palazzo Marino perché ormai è quasi un anno che siamo obbligati a svolgere i consigli comunali esclusivamente online”, ha spiegato il capogruppo Fabrizio De Pasquale. “Questo depotenzia molto il nostro ruolo non ci contente di ascoltare le proteste di tanti cittadini che vengono qua a segnalare i loro problemi e non è giustificato dalle motivazioni della sicurezza sanitaria. Infatti sia il Parlamento che il Consiglio regionale della Lombardia si riuniscono ormai con modalità in presenza. Il divieto di poterci riunire a Palazzo Marino è esclusivamente motivato dalla volontà del Sindaco Sala e della sua maggioranza di avere una modalità più facile per evitare di ascoltare le nostre proposte – ha affermato De Pasquale -. Per altro questo è profondamente ingiusto nel momento in cui la maggior parte dei lavoratori delle strutture pubbliche di Milano lavora in presenza, non si capisce perché i rappresentanti degli elettori milanesi debbano sfuggire a questo dovere”.

Anche il consigliere comunale e assessore regionale di FDI Riccardo De Corato ha commentato lo scopo della manifestazione. “Tutte le attività a Milano ormai sono aperte, ma il Consiglio Comunale continua a tenersi via Skype. Sicuramente si tratta di una modalità che a qualcuno può tornar comoda, ma è una vergogna che la massima assemblea cittadina continui a riunirsi in remoto, quando altre assemblee, come il Consiglio Regionale si svolgono in presenza. Milano è stata riconfermata in zona gialla, ma il Sindaco Sala e il Presidente del Consiglio Comunale Bertolè hanno decretato la zona rossa permanente”