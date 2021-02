Dg S.Carlo e Paolo nega a Rozza (PD) sopralluogo ai ps. Comazzi “Surreale la polemica”

La polemica è sempre in agguato per il PD, Anche quando con una pandemia in atto, l’opportunità vorrebbe discrezione e non passerelle pretestuose, Il direttore generale dell’Asst Santi Carlo e Paolo, alla quale fanno capo i due ospedali milanesi, ha negato con una lettera l’accesso ai pronto soccorso delle due strutture chiesto dalla consigliera regionale del Pd Carmela Rozza. Lo ha evidenziato in una nota il gruppo al Pirellone. Il dirigente è Matteo Stocco e ha motivato il suo no con la “recrudescenza della pandemia che stiamo registrando in questi giorni e in virtù delle misure restrittive imposte dall’emergenza Covid”, si legge nella lettera. Rozza aveva chiesto di poter accedere ai due Pronto soccorso nella giornata di venerdì 19 febbraio, ma per il Dd la visita va “riprogrammata appena ci saranno comunicate nuove disposizione di accesso in sicurezza presso le strutture sanitarie”. E ovviamente le domande maliziosi, la dietrologia non mancano. “Trovo surreale la polemica sollevata dalla consigliera del Pd Carmela Rozza. Gli ospedali – specialmente in questo periodo – sono luoghi di dolore, dove medici e infermieri lavorano giorno e notte per far fronte a un’emergenza. I reparti e i pronto soccorso necessitano di tranquillità e silenzio, non di passerelle politiche. Se la consigliera Rozza necessità di chiarimenti può fissare un appuntamento con il direttore generale, che le darà certamente tutte le informazioni che desidera”. Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

