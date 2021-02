Piazza Minniti si è sbiancata. L’Isola vittima dei progetti sballati di Granelli

Piazza Minniti, Granelli ha voluto realizzare un esempio di “urbanistica tattica”. Ma Piazza Minniti è cosi tattica che è già sbiadita.

I grandi architetti del Comune e di Amat non avevano considerato che la piazza è soggetta a ripetuti lavaggi per il mercato dell’Isola che hanno scolorito se non cancellato le decorazioni colorate.

E dire che per realizzare l’intervento sono stati scomodati una agenzia di pubblicità e una artista, tutti rigorosamente pagati con soldi pubblici! Mentre le decorazioni della piazza tattica scoloriscono, il traffico nelle vie Sebenico e Borsieri è perennemente congestionato. Colonne d’auto si formano per l’imbuto creato per la nuova sistemazione della piazza, dove sono state eliminate alcune carreggiate secondo il solito mantra granellino. Peraltro lo spazio riconquistato ai pedoni è sempre poco utilizzato da questi ultimi.

Fra piazze tattiche e ciclabili è tutta l’Isola a essere costretta a girare alla ricerca di un parcheggio e a rimanere imbottigliata.

Anche via Alserio è ristretta e paralizzata dalla ciclabile contro mano. Tutta l”Isola, prima ancora che riparta la Movida, è paralizzata dai progetti sballati di Granelli.