Vaccini: da oggi sette postazioni ospedale militare Milano

In attesa della FASE 2 delle vaccinazioni anti Covid-19 rivolte alla popolazione, prosegue la collaborazione tra l’ASST Santi Paolo e Carlo e il Centro Ospedaliero Militare di Milano (COM) anche per la Fase 1-bis. Da Lunedì 15 febbraio nel COM di Milano saranno attive sette postazioni con medici, infermieri, personale di supporto e amministrativi per l’avvio della Fase 1-bis della Campagna Vaccinale anti Covid rivolta al personale della rete sanitaria extra-ospedaliera, della rete territoriale, del sistema sociale e delle professioni sanitarie che fanno capo agli Ordini Professionali; 500 vaccinazioni al giorno per un totale di 2900 persone da vaccinare. Dopo la Campagna di vaccinazione antinfluenzale per adulti e bambini e i tamponi rapidi anti Covid al Drive Through di Trenno, il personale dell’Esercito Italiano nell’Ospedale Militare di Baggio è operativo anche per le vaccinazioni anti Covid. (ANSA).



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845