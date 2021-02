Viale Puglie, proroga “fino a fine emergenza” stop mercatini

Sono state rinnovate, e saranno in vigore da oggi, due ordinanze del sindaco contingibili e urgenti per prorogare questa volta “fino al termine dell’emergenza sanitaria” la sospensione dei due mercatini che si tenevano ogni domenica nell’area tra viale Puglie, via Tertulliano e piazzale Cuoco. Palazzo Marino aveva già emesso le ordinanze, l’ultima scaduta il 31 gennaio, e ora rinnova lo stop ai mercatini, oggetto di proteste dei comitati di residenti della zona. Situazioni di illegalità, ma anche assembramenti i motivi dell’intervento dell’Amministrazione che ha quindi sospeso le attività senza porre una data ma “fino a fine emergenza”. (mianews)

