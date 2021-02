“Baggio e dintorni” (con Video)

Un 2021 di fuoco e pericolo nelle case popolari di Via Forze Armate 179 nel municipio 7, a Capodanno infatti un incendio ha distrutto molti contenitori spazzatura Amsa presenti nel posteggio interno. Un altro evento negativo che mette in mostra l’inesistenza di manutenzioni e controlli e gli evidenti problemi per la mancanza di locali pattumiera idonei e sicuri per i rifiuti. Altro che Milano Green e raccolta differenziata, qui non vi sono nemmeno i minimi requisiti di sicurezza e salubrità pubblica ! E purtroppo in giro non c’è solo quello…

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, BodyCam Diamon Frank