Coronavirus: 127 i nuovi casi a Milano, 1.438 in Lombardia, per un rapporto del 5,8%

Nella provincia di Milano i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus sono stati 313, di cui 127 a Milano città.

In Lombardia, a fronte di 24.494 tamponi effettuati, sono stati 1.438 i nuovi positivi per un rapporto del 5,8%. I decessi sono stati 24 per un totale complessivo di 27.098.

I guariti/dimessi sono stati 478, mentre i malati in terapia intensiva sono 362(-15). I i ricoverati non in terapia intensiva sono invece 3.503 (+49).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 5.665.413 tamponi.