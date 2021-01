Felicità e neurochimica del cervello nella didattica a distanza

Video conferenza con il prof. Vito Covelli in un noto Liceo Scientifico pugliese: il “Ribezzo” di Francavilla Fontana

Cos’è la felicità,

è emozione, sensazione di costante appagamento. M. Seligman, psicologo statunitense, spiega la felicità attraverso la piramide dei bisogni di Maclow dove i rapporti sociali sono alla base della costruzione della personalità fatta di piacere, di relazioni, di necessità ad avere obiettivi, motivazioni, stima “Esteem Needs” e riconoscimento sociale.

In questo periodo di pandemia la felicità è forse divenuta una realtà metafisica?

Lockdown, scuole vuote fatte di lunghi corridoi muti, dove non si aprono più le porte di aule senza anima.

Tutto avvolto in un silenzio innaturale, e la “scuola continua” si dice. La scuola, pur con grande difficoltà, continua, recuperando la propria mission educativo-formativa, puntando sul benessere psico-fisico dei giovani, sulle loro emozioni che ora navigano tra tristezza e assuefazione, tra certezze e smarrimento, in una didattica digitalizzata che porta ad un isolamento, dove i compagni di classe sono racchiusi in un desktop, in cui manca l’essenza dell’emozione .

Dice Francesco A., alunno del Liceo: “ Non è difficile la didattica a distanza, cerco di gestire i problemi e le difficoltà da solo, senza lamentarmi ” .

La riflessione di Francesco sollecita la scuola ancora una volta ad ascoltare il silenzio dei ragazzi, fatto di coscienza e disagio, perché è la scuola il primo posto dove gli adolescenti chiedono aiuto. Una sfida epocale che non ha precedenti

Un feedback di un docente spinge pertanto a chiedere spiegazione scientifica a Vito Covelli, professore universitario.

Vito Covelli, uno dei più noti neurologi nel panorama mondiale. Professore universitario di neurologia, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari. La sua attività scientifica è indirizzata alla neurologia clinica e sperimentale, indagando neurologicamente anche a livello di biologia molecolare. Di grande valenza scientifica i suoi temi di ricerca, basati sullo studio neuro-chimico della vita emotivo-istintiva dell’uomo e sulla biochimica dei neuro-trasmettitori. Autore di circa 300 pubblicazioni, tra abstracts di congressi e articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali.

Il Prof. Vito Covelli in video-conferenza con alcuni alunni, argomenterà in un webinar sulla ” felicità e neurochimica del cervello”, un dialogo scientifico incentrato sull’aspetto chimico e fisiologico del Sistema Limbico: strutture cerebrali e insieme di circuiti neuronali anatomicamente presenti nella parte più profonda e filogeneticamente più antica del telencefalo. Sistema limbico visto come luogo di origine delle emozioni, delle elaborazioni affettive, delle motivazioni.

La felicità è forse lì dentro?

Solo un esperto come il Prof. Vito Covelli può dare luce e lumi a questi argomenti di alta competenza scientifica.

Un originale dialogo ippocratico fatto di confronti, incentrato su emozioni e felicità. Questa iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla dirigente scolastica, Dr.ssa Giuseppina Pagano e dalla Prof.ssa Maria Giovanna Ricchiuti, che ne hanno apprezzato l’alta valenza formativa, in uno scenario di sinergie interdisciplinari, punti di forza e di eccellenza di questo Liceo che ancora una volta investe sui giovani, sulla loro formazione, capitale umano della scuola e del Paese. Una lectio magistralis di grande spessore scientifico la relazione del prof. Vito Covelli .

Si ringrazia, pertanto, la Sua professionalità espressa in questa video-conferenza che diverrà storia di questo Liceo.

Prof.ssa Matilde Sardiello