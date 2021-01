La Società Umanitaria organizza una serie di incontri per il Giorno della Memoria

Memoria. Un vaccino contro l’indifferenza | Rassegna cinematografica online 25 – 31 gennaio | piattaforma onlinesardegna.umanitaria.it I Centri di Servizi Culturali della Società Umanitaria in Sardegna propongono, per la settimana dal 25 al 31 gennaio, una rassegna online di approfondimento sul tema della Memoria dal titolo “Memoria. Un vaccino contro l’indifferenza”. Tra i titoli in programma segnaliamo “Racconti di un viaggio dentro la memoria”, produzione del CSC Carbonia – La Fabbrica del Cinema del 2016, “Una volta nella vita” di Marie-Castille Mention Schaar e “Memorie – in viaggio verso Auschwitz”, di Danilo Monte. L’accesso alla piattaforma onlinesardegna.umanitaria.it è gratuito previa registrazione

Storia di un uomo magro | Spettacolo teatrale online di e con Paolo Floris

27 gennaio | ore 10.00 | sul Canale YouTube della Società Umanitaria

In collaborazione con Guado Officine Creative proponiamo la visione dello spettacolo teatrale “Storia di un uomo magro”, liberamente tratto da “Il forno e la sirena”, di Giacomo Mameli. Scritto, diretto e interpretato da Paolo Floris, lo spettacolo nasce dall’idea che la grande storia sia fatta di tante piccole storie. Storie di piccoli paesi e di piccoli uomini, resi grandi dalla sofferenza e dalla drammaticità degli eventi bellici. Sempre solo in scena, Floris racconta la vita di Vittorio sfiorando lo stile fiabesco, utilizzando la sua testimonianza per raccontare la storia di tanti uomini comuni, che la violenza della loro esperienza ha trasformato in eroi. E come in qualsiasi favola che si rispetti, “Storia di un uomo magro”, ha un dolce lieto fine, che non toglie però drammaticità alla realtà che è stata vissuta dai nostri nonni.

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO ON LINE

Narrare la Shoah ai giovani: imparare a ricordare

Con Daniele Aristarco e Carlo Pagetti

27 gennaio | ore 18.00 | sui canali Facebook e YouTube della Società Umanitaria di Milano

Per il Giorno della Memoria, Società Umanitaria propone un dialogo con Daniele Aristarco, insegnante di lettere alle scuole medie e autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai ragazzi e Carlo Pagetti, professore di lingua e cultura anglo americana all’Università di Milano, prolifico saggista ed esperto di generi narrativi novecenteschi. Famosa è l’affermazione di Primo Levi che “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto, può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre”. I nostri ospiti si interrogheranno intorno al problema della rappresentabilità e della trasmissione del dramma della Shoah sviluppando considerazioni, fornendo spunti ed esempi di fonti artistiche multimediali che possano aprire una riflessione profonda su questi temi con le giovani generazioni.

Di cosa parliamo quando parliamo di memoria? Con Francesco Filippi

Il 27 gennaio |ore 18.00| su https://www.facebook.com/cineteca.umanitaria Sempre promosso dai tre Centri di Servizi Culturali della Società Umanitaria in Sardegna un incontro in diretta streaming sui canali social dei tre CSC con lo storico della mentalità Francesco Lippi per parlare del concetto di memoria.