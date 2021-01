Notizie Lombardia: slitta a lunedì udienza TAR. In arrivo vaccini di “Moderna”

Bisognerà aspettare lunedì prossimo, 25 gennaio, per l’udienza del Tar del Lazio dedicata al ricorso presentato dalla Regione Lombardia contro l’ordinanza ministeriale che ha introdotto la “zona rossa” sull’intero territorio regionale. L’esame del ricorso è stato aggiornato dalla sezione del tribunale amministrativo presieduta dal giudice Riccardo Savoia. Per arrivare a un verdetto, si legge nel decreto emesso dalla sezione terza quater del Tar del Lazio, è infatti “opportuna l’acquisizione del Report fase 2 contenente i dati relativi alla settimana 11 – 17 gennaio, la cui pubblicazione è attesa per la giornata di domani”. E’ prevista per settimana prossima la consegna in Lombardia delle prime 11mila dosi del vaccino di ‘Moderna’ che “saranno distribuite nelle strutture più penalizzate dalla mancata distribuzione di Pfizer”. Lo ha sottolineato in una nota il coordinatore regionale della campagna vaccinale, Giacomo Lucchini. Per quanto riguarda AstraZeneca, Lucchini ha spiegato che “si aspetta l’approvazione di Ema per il prossimo 29 gennaio e quindi l’avvio delle consegne per il mese di febbraio”. Lucchini ha detto che la Lombardia guarda “con grande attenzione al mondo delle aziende e dei medici del lavoro con i quali faremo degli accordi come quelli già sottoscritti con i Medici di medicina generale e le farmacie”. Gli stessi accordi saranno sottoscritti anche con tutte le altre categorie, a partire dalla sanità militare, che potranno dare un contributo fattivo al raggiungimento degli obiettivi”.

