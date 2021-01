La voce di Gallera che torna al Pirellone: ora sarò un legislatore

“Sono stato eletto per la prima volta nel 1997, in alcuni tratti della mia esperienza ho ricoperto incarichi di governo e l’ho fatto con grande dedizione. Ora torno a fare il legislatore”. Così Giulio Gallera, ex assessore al Welfare di Regione Lombardia, commenta il suo ritorno in aula al Pirellone da consigliere regionale dopo aver lasciato la giunta di Attilio Fontana. “Nei percorsi di vita ci sono dei cambiamenti: dal ’97 sono stato eletto con le preferenze, con un consenso mirato molto alto e crescente tutte le volte”. Gallera ha raccontato di aver ricevuto molti “messaggini WhatsApp” nei giorni subito dopo l’avvicendamento al Welfare con Letizia Moratti: “La cosa che mi ha fatto piacere è stata l’ondata di gratitudine dei cittadini e dagli addetti ai lavori, anche su quei social che a volte ho subito come una bufera”, ha detto ai giornalisti. A chi gli chiedeva quali fossero i suoi progetti, anche alla luce delle amministrative che si terranno a Milano nel 2021 l’ex assessore ha detto: “Fino a 10 giorni fa mi occupavo di Covid, ora sto recuperando le mie energie psico-fisiche perché è stato un anno difficile”.

