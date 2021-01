Milano, Taxiblu: carenza bagni pubblici, con locali chiusi ancora più problema

Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, si fa portavoce del disagio di tanti colleghi costretti a lavorare di notte nella nostra città “A qualcuno la cosa potrà far sorridere, ma in realtà la questione è di una serietà assoluta. Mi riferisco alla grave carenza di bagni pubblici sparsi nelle varie zone della città, al servizio dei tassisti e di altri operatori notturni. Oltretutto se prima bene o male un bar aperto o un locale lo si poteva trovare aperto oggi ovviamente non è così. Non è concepibile che nel 2021 si sia costretti ad arrangiarsi come si può – prosegue -.La notte non ci siamo solo noi in giro ma tanti altri lavoratori che fanno dei lunghi turni che possono diventare un incubo, anche fosse per la necessità di sciacquarsi la faccia ogni tanto. Poi tengo a sottolineare che di notte lavorano uomini e donne e una sensibilità in questi termini credo che ad un’amministrazione pubblica oculata non costi molto ma ad oggi, constatiamo quanto ancora sia difficile trovare dei servizi pubblici a disposizione dei lavoratori notturni».

