Coronavirus, Fontana annuncia: Lombardia tiene dosi di scorta per richiami

La percentuale di vaccini contro il Covid somministrati finora in Lombardia, “sovente” usata “per attaccare” la Regione “con la solita disinformazione”, è la conseguenza delle “concrete possibilità di ritardi nelle forniture” che rendono “fondamentale” mantenere una percentuale di dosi di sicurezza “per essere certi di arrivare alla fase dei richiami con le dosi necessarie”. È quanto ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul proprio profilo Facebook. “Mancare il richiamo – ha sottolineato Fontana – significa vanificare anche la prima vaccinazione”. Il presidente ha evidenziato che la Lombardia ha somministrato finora 184.919 vaccini, pari al 78,8% di quelli disponibili. “Questa settimana il ritardo sulle consegne Pfizer comporterà per la nostra regione 25.740 dosi in meno di vaccino. Andiamo avanti nella campagna entro i numeri disponibili, con picchi di oltre 20 mila vaccini al giorno in questa prima fase”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845