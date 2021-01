Coronavirus: 167 i nuovi casi a Milano, 1.603 in Lombardia, per un rapporto dell’6,3%

Sono stati 440 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 167 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 1.603 a fronte di 25.051 tamponi effettuati per un rapporto del 6,3%. Come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è inserito anche il dato dei test antigenici. Si sono registrati 65 nuovi decessi.

I guariti/dimessi sono stati 3.394. Sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive, che sono stati 452 (-2) e nei reparti, 3610 (-54).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 5.232.178 tamponi.