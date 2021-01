Boccalini (Taxiblu): agevolare uso ‘sperimentale’ dei taxi per aiutare traporto pubblico

«Il nodo trasporti e viabilità sono evidentemente legati a doppio filo e a loro ovviamente anche in parte il ritorno dei nostri ragazzi a scuola, l’utilizzo o meno del trasporto pubblico da parte di cittadini e lavoratori e via dicendo. È forse il caso che qualcuno a livello istituzionale prenda il pallino della situazione in mano e intervenga in maniera decisa per potenziarne seriamente l’offerta. Perché al di là delle parole o si interviene concretamente o sui trasporti siamo come un cane che si morde la coda all’ infinito. Sulle strade abbiamo un traffico che manco a Natale in un’annata ‘normale'”: lo ha dichiarato Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. “I mezzi pubblici di linea sono saturi nonostante le scuole siano praticamente ferme. – ha proseguito Boccalini – Se Lunedì o quando sarà riprenderanno le attività didattiche vorrei capire a Milano cosa succederà. I Taxi intanto, oltre che a mettersi a disposizione, rimangono comunque fermi e vuoti per una buona parte della giornata, per non parlare della notte. È chiaro che non possiamo sostituirci a bus e metropolitane ma con un’azione mirata come i Voucher per studenti o famiglie, misura che nella teoria si potrebbe già attivare da domani, qualche corsa aiuterebbe noi e tanti cittadini. Questa città non può evidentemente fare a meno del trasporto pubblico, ma è altresì vero che i vagoni dei treni e gli autobus non crescano sotto gli alberi, così come gli operatori. Allora perché non agevolare anche l’uso dei Taxi, anche solo in via sperimentale per qualche mese?» ha concluso Boccalini.

