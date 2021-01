Coronavirus: 194 i nuovi casi a Milano, 3.267 in Lombardia, per un rapporto del13%

Sono stati 594 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 194 a Milano città.

In Lombardia a fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi positivi, con un rapporto salito al 13%.

I guariti/dimessi sono stati 847. In terapia intensiva ci sono 459 ricoverati (+3) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.598 (+21). Si sono registrati 59 decessi per un totale complessivo da inizio pandemia di 25.787.