A 700 anni dalla morte, il Virtual tour Museo Casa di Dante

Nonostante il 2021 sia appena iniziato, non ci sono dubbi su chi sarà la “star” del nuovo anno: Dante Alighieri. Del Sommo Poeta infatti sarà celebrato il 700esimo anniversario dalla morte, avvenuta a Ravenna nel 1321, sebbene già dallo scorso anno siano partite iniziative in vista dell’importante appuntamento: tra tutte, il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante la cui prima edizione si è tenuta lo scorso 25 marzo (secondo gli studiosi, è in questa data che ha avuto inizio il viaggio del poeta alla volta dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso) in pieno lockdown e in modalità digitale; Dante VR | La Porta dell’Inferno, il primo gioco educational in realtà virtuale ispirato al canto di apertura della Divina Commedia, nato dalla partnership tra il Collegio San Carlo di Milano e start up italiana Beyond the Gate; Dante, per nostra fortuna, l’ultimo cortometraggio del drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory. A questi progetti si aggiunge l’iniziativa promossa dal Museo Casa di Dante di Firenze, che di recente – grazie alla collaborazione con l’industria digitale creativa EET – ha reso i propri spazi fruibili al pubblico della rete attraverso tour digitali in 3D.

IL MUSEO CASA DI DANTE FRUIBILE IN VIRTUAL TOUR

“Il Museo Casa di Dante grazie a ETT offre una bellissima opportunità mettendo a disposizione un contenuto culturale perfettamente al passo con i tempi e soprattutto interessante e divertente per ogni età”, spiega Cristina Manetti, Presidente del Museo Casa di Dante. “Questa visita virtuale è la risposta che vogliamo dare al triste momento che ci deve vedere più determinati che mai a veicolare un’occasione per conoscere la storia e un grande personaggio come Dante, abbattendo così le distanze che il senso di responsabilità ci impone in questa pandemia”. Attraverso uno smartphone, un tablet o un PC è possibile camminare virtualmente tra le stanze del Museo, scoprendone così l’allestimento multimediale inaugurato a giugno 2020. È possibile inoltre scegliere per smartphone una modalità di visione in realtà virtuale, fruibile tramite cardboard (dispositivo che consente di visualizzare contenuti a 360°). La tecnologia utilizzata da ETT per realizzare il virtual tour (fruibile in italiano e in inglese) consente l’interazione tra il luogo digitale in 3D e l’utente attraverso gli hotspot, punti di contatto con indicazioni grafiche e testuali che possono essere attivati dall’utente in modo intuitivo.

ALLA SCOPERTA (VIRTUALE) DEL MUSEO CASA DI DANTE

A fare da guida al tour virtuale è lo stesso Dante: dopo un’accoglienza e un’introduzione alla visita con la voce del Sommo Poeta, nella prima sala del Museo un modello 3D propone una versione originale delle fattezze del volto di Dante. Nelle sale successive vengono raccontati gli episodi salienti della vita del Poeta, intercalati nella storia della Firenze del suo tempo: il suo arruolamento come feditore a cavallo guelfo nella Battaglia di Campaldino, arti, economia, politica, gli scontri tra Guelfi e Ghibellini, fino ad arrivare alle sale del piano superiore, dedicate alla letteratura e alla lingua italiana, dove a prendere la parola è Brunetto Latini, scrittore, poeta e maestro di Dante. In questa area del Museo si trova la ricostruzione della camera da letto di Dante, per poi giungere a esperire una proiezione dedicata alla Divina Commedia e realizzata con la tecnica del videomapping, con immagini ispirate alle illustrazioni della Commedia di Gustave Doré e di William Blake che accompagnano la lettura dei versi più suggestivi. (fonte Artribune)