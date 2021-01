Taxiblu: rimodulazione orari città è fondamentale

«La rimodulazione degli orari relativa alle aperture delle attività commerciali, degli uffici e degli istituti scolastici in questo momento appare come qualcosa di fondamentale e più che necessaria, quantomeno per capire se il servizio del trasporto pubblico è in grado di reggere con efficacia e sicurezza ai carichi di viaggiatori”: lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. “Nel complesso sistema dei trasporti – prosegue Boccalini – ricordo che anche i Taxi, pur essendo trasporto pubblico non di linea, si sono messi a disposizione da tempo per alleggerire per quanto possibile questo carico. Una graduale riapertura durante le varie fasce orarie della giornata – conclude Boccalini- potrà anche ridistribuire in maniera più scaglionata il traffico di veicoli che anche in questi apparenti giorni di fermo è in realtà aumentato considerevolmente e che in alcune zone della città preoccupa dal punto di vista della viabilità sempre più lenta». (mianews)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845