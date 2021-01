Coronavirus: 140 i nuovi casi a Milano, 1.709 in Lombardia, per un rapporto dell’12,9% Lombardia

Sono stati 361 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 140 a Milano città.

In Lombardia i nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati 1.709 (di cui 66 ‘debolmente positivi’) a fronte di 13.209 tamponi, per un rapporto del 12,9 per cento.

E’ calato rispetto a sabato il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 36 morti nelle 24 ore (sabato erano stati 78), per un totale dall’inizio della pandemia di 25.317 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

In totale dall’inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.910.001 tamponi.

Il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 26 unità, portando il totale a 3.267. Diminuiscono invece i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: sono 489 (- 2 pazienti rispetto a sabato). Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 402.798 : + 728 da sabato.