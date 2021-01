Appello Ai lettori di MilanoPost

6 Cuccioli abbandonati nei monti della calabria cercano famiglia. Una volontaria del posto li ha messi in sicurezza e adesso cercano urgentemente casa altrimenti finiranno in canile. Saranno una taglia media (15/20 kg) da adulti,verranno consegnati sverminati, con due vaccini e microchip. Arrivano in tutto il centro e nord Italia con staffetta. Se volete adottare uno di queste meraviglie chiamate questo numero: Caterina+39 380 253 2113