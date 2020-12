“VAX DAY” – Rosa Pozzani (FI): “Le donne sempre in prima linea con sacrificio, spirito di dedizione e appartenenza”.

Azzurro Donna Lombardia In particolare Azzurro Donna Milano sostiene:

“Le Donne italiane protagoniste del Vax day. Riconoscimento, gratitudine a tutte le Donne operatrici della sanità Italiana che dall’inizio della pandemia continuano ad operare in prima linea nella lotta contro questo maledetto virus “covid19”. Molte di loro hanno lottato fino alla fine ed è per questo che oggi alcune professioniste sanitarie vogliono essere da esempio anche nel ricordo di chi non ce l’ha fatta sottoponendosi al vaccino anti-covid19. Fra loro, due OSS (operatrici socio sanitarie) del Niguarda di Milano, una addetta alle pulizie, l’ anestesista che ha individuato il “paziente uno” all’ospedale di Codogno e altre figure professionali sanitarie ancora oggi impegnate nella lotta contro il nemico invisibile ma letale. Da nord a sud della nostra Italia, in questa giornata “vax day” molte altre Donne saranno, sono e resteranno esempio per tutte noi di coraggio, dedizione e amore verso i più fragili. Le donne in prima linea sempre, sacrificandosi fino in fondo.”

AZZURRO DONNA MILANO

Rosa Pozzani

Vicepresidente Consiglio di Municipio 4 Presidente Commissione Spec.”Alessandrini e C.A.T.” Coordinatrice Azzurro Donna Milano e provincia